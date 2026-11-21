Míchel Sánchez verwacht na de interlandperiode een duidelijke verbetering van Ajax. De Spaanse trainer is kritisch op het spel van zijn ploeg tijdens de afgelopen wedstrijden en wil vooral meer energie, intensiteit en controle zien. Zondag krijgen de Amsterdammers tegen ADO Den Haag de kans om te laten zien dat er tijdens de interlandbreak stappen zijn gezet.

Ajax begint zondag aan het derde blok van het seizoen. De ploeg van Sánchez ontvangt om 14.30 uur ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA. De tegenstander staat voorlaatste in de VriendenLoterij Eredivisie en heeft zes punten meer dan hekkensluiter Willem II. Tijdens de interlandperiode heeft de technische staf van Ajax uitgebreid gekeken naar de prestaties van de afgelopen weken. "We hebben de tijd gehad om onze wedstrijden te analyseren, de verbeterpunten in kaart te brengen en te werken aan onze spelpatronen", vertelt Sánchez op de clubwebsite.

De oefenmeester is niet volledig tevreden over wat zijn ploeg tot dusver heeft laten zien. Vooral het behouden van balbezit en het snel terugveroveren van de bal moeten volgens hem beter. "We willen een team zijn dat alle fases van het spel domineert. Tijdens onze vorige reeks wedstrijden hadden we soms moeite in balbezit te blijven of om de bal snel te heroveren. Als we ons aanvallende spel verbeteren, zal ook onze counterpressing beter worden. Ik wil een team zien dat met meer energie en intensiteit druk zet op de tegenstander." Sánchez benadrukt dat zijn selectie sterk genoeg is om met de belasting van het drukke programma om te gaan. Daarbij houdt de technische staf rekening met de fysieke gesteldheid van de spelers. "We moeten ons wedstrijd voor wedstrijd blijven focussen. Wij hebben een sterke selectie, waardoor we de speeltijd goed kunnen verdelen. Daarbij houden we altijd in gedachten dat de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste is. We hebben een fantastische staf en houden de fysieke belasting van iedere speler zorgvuldig in de gaten."

Tegen ADO Den Haag krijgt Ajax zondag te maken met een oude bekende. Maurice Steijn werd onlangs aangesteld als trainer van de Hagenaars en maakt uitgerekend tegen zijn voormalige werkgever zijn debuut. Sánchez en zijn technische staf hebben zich uitgebreid voorbereid op de tegenstander. Daarbij is niet alleen gekeken naar de recente wedstrijden van ADO, maar ook naar de manier waarop Steijn bij zijn vorige clubs werkte. "We hebben de voetbalfilosofie onderzocht die Steijn bij zijn vorige clubs hanteerde. Maar ook de manier waarop ADO zijn laatste wedstrijden heeft gespeeld. Daarbij hebben we vooral ook gekeken naar de individuele kwaliteiten en kenmerken van de spelers van onze komende tegenstander."

De Spaanse oefenmeester kijkt uit naar de terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Sánchez kunnen de supporters een belangrijke rol spelen, maar moeten zijn spelers op het veld zelf laten zien wat er van hen wordt verwacht. "Spelen in de Johan Cruijff ArenA is altijd bijzonder en geeft ons een voordeel. De sfeer is daar geweldig. We willen dat onze supporters trots kunnen zijn op onze prestaties. Mijn doel is dat de spelers met bezieling en passie spelen. De bezieling en passie die bij onze club passen."