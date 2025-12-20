Sandler kijkt uit naar treffen met Ajax: "We zitten er goed in"

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen NEC en komt daar een oude bekende tegen. Philipe Sandler speelt momenteel in het shirt van de Nijmegenaren, en is daar op zijn plek vertelt hij in gesprek met Omroep Gelderland.

"Ik hou van aanvallen en lekker de bal hebben. Daar ben ik wel fan van. We zitten er goed in de laatste tijd en moeten dit zien vast te houden. Niet alleen tegen Ajax, maar het hele seizoen." Tegen Ajax spelen blijft heel bijzonder voor Sandler. "Ik woon nog in Amsterdam. Ik heb mijn familie en vrienden daar. Ik ben er opgegroeid. Voor mij zit alles in Amsterdam. Ik ben ook het liefst in Amsterdam."

Sandler heeft ook een goede klik met de drie Japanners bij NEC. "Ik ben goed met die jongens. Ik probeer ze te helpen en ik kan het goed vinden met alle drie. Ik hoor altijd dat Japanners heel stil en heel netjes zijn, maar dat zijn ze niet. We hebben precies de drie verkeerde te pakken", lacht de verdediger. "Ik ben zelf nog nooit in Japan geweest. Zij vragen me elke week wanneer ik nou langs kom. Misschien volgende zomer, dan ga ik daar de stad met ze verkennen."