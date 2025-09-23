Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

Lero Sané was in het verleden in beeld bij Ajax. Toenmalig scout van de Amsterdammers Alfred Nijhuis was zeer gecharmeerd van de Duitse vleugelaanvaller. 

Nijhuis was vanaf 2013 anderhalf jaar scout voor Ajax en zag de toen jonge Sane uitblinken in de jeugd van Schalke 04. "Mark Overmars was toen technisch directeur. Ik dacht: daar moet Dennis Bergkamp of Mark een keer naartoe om te kijken", vertelt hij in VoetbalTijd. "We hebben toen andere scouts gestuurd. Ik kende z'n vader goed."

Uiteindelijk kwam Sané niet naar Amsterdam, maar de Duitser werd intern wel serieus besproken. "We hadden hem toen bij Ajax binnen kunnen halen. Hij stond hoog op het lijstje", herinnert Nijhuis. "De timing was niet goed. Twee jaar later ging hij voor zestig miljoen (naar Manchester City red.). Dat soort spelers zie je eens in de vijf jaar."

