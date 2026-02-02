Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Sano-bod wéér afgewezen door NEC; Ajax bereidt ultiem bod voor'

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

NEC heeft een tweede Ajax-bod op Kodai Sano afgewezen, zo meldt Ajax-watcher Mike Verweij. De Amsterdammers boden ditmaal 12,5 miljoen euro plus bonussen en een doorverkoop-percentage, maar daar is de club uit Nijmegen niet van onder de indruk. 

Dat meldt Mike Verweij in De Telegraaf. "Het is de verwachting dat Ajax maandag met een ultiem bod komt. Maar de kans lijkt klein dat NEC overstag gaat, omdat geldschieter Marcel Boekhoorn en algemeen directeur Wilco van Schaik het dit seizoen zo succesvolle elftal bij elkaar willen houden", schrijft hij.

Sano zelf wil wel graag de overstap maken naar Ajax. Niet alleen kan hij véél meer verdienen in Amsterdam, ook denkt de speler zich er in de kijker te kunnen spelen voor het WK. 

Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Jordi Cruijff trekt stekker uit voor Ajax 'te dure' transfer

Kodai Sano

'Ajax verliest strijd om Sano': "Die clubs willen meer neerleggen"

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

