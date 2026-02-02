'Sano-bod wéér afgewezen door NEC; Ajax bereidt ultiem bod voor'

NEC heeft een tweede Ajax-bod op Kodai Sano afgewezen, zo meldt Ajax-watcher Mike Verweij. De Amsterdammers boden ditmaal 12,5 miljoen euro plus bonussen en een doorverkoop-percentage, maar daar is de club uit Nijmegen niet van onder de indruk.

Dat meldt Mike Verweij in De Telegraaf. "Het is de verwachting dat Ajax maandag met een ultiem bod komt. Maar de kans lijkt klein dat NEC overstag gaat, omdat geldschieter Marcel Boekhoorn en algemeen directeur Wilco van Schaik het dit seizoen zo succesvolle elftal bij elkaar willen houden", schrijft hij.

Sano zelf wil wel graag de overstap maken naar Ajax. Niet alleen kan hij véél meer verdienen in Amsterdam, ook denkt de speler zich er in de kijker te kunnen spelen voor het WK.