2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sano niet naar Amsterdam: "Handelen van Ajax zou strafbaar zijn"

Stefan
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Ajax wilde deze winter ver gaan voor Kodai Sano, maar NEC liet de Japanner niet vertrekken. Met name de handelswijze van de Amsterdammers kon de Nijmeegse club waarderen.

"Zoals de zaak eruitziet op het moment van schrijven gaat de transfer van Sano naar Ajax niet door", begint  Henk Spaan in Het Parool. "Jammer voor Ajax. Bijzonder grappig vond ik de reactie van Wilco van Schaik. Het handelen van Ajax, eten met Sano in een Japans restaurant, zou strafbaar zijn, zei de 'withete' directeur van NEC."

"Tja, toen Lassana Diarra in 2014 eenzijdig opzegde bij Lokomotiv Moskou kreeg hij aanvankelijk een schorsing van de FIFA", vervolgt de journalist. "Het kostte de voetballer tien jaar procederen voordat hij zijn zaak won. Het Europese Hof bepaalde dat de transferregels in strijd zijn met het Europese recht."

"Diarra heeft nu voor tientallen miljoenen schadevergoedingsclaims lopen bij de Fifa en de Belgische bond. Het is dat Sano een nette jongen is die geen ruzie wil. Intussen gaat NEC in zee met Mendes en lapt de club de arbeidsrechten van de speler aan zijn laars", aldus Spaan.

Ajax transfergeruchten en nieuws
