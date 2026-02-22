Sano over misgelopen Ajax-transfer: "Transfers zijn altijd lastig"

Kodai Sano keek na het duel met Ajax niet alleen terug op de wedstrijd, maar ook op de misgelopen transfer van afgelopen winter. De Japanner stond nadrukkelijk in de belangstelling van de Amsterdammers, maar NEC werkte destijds niet mee aan een vertrek. Na afloop in de Johan Cruijff ArenA ging hij in op die periode.

"Ik dacht er nu niet meer aan, hoor. Dat soort dingen laat ik achter in de kleedkamer", aldus Sano, die na afloop het shirt van landgenoot Takehiro Tomiyasu in handen had. Toch erkent hij dat de winterse transferperiode hem niet onberoerd liet. "Zeker, want er kwam veel op me af. Ik ben nog jong, dus ik zou liegen als ik zeg dat het me niks deed. Nu voel ik me weer vrij in mijn hoofd en focus ik me gewoon op de trainingen en de wedstrijden."

Van teleurstelling wil de middenvelder niets weten. "Teleurgesteld? Nee, hoor", vervolgt Sano. "Transfers zijn altijd lastig. Ik ben prof en ga gewoon door. De komende tijd wil ik weer laten zien wat ik kan. Ik wil de supporters laten zien dat ik nog meer kan. Een fout zoals vandaag mag ik dan niet meer maken." Daarmee doelt hij op een moment in de wedstrijd waarin hij balverlies leed.