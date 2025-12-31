HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sarina Wiegman krijgt advies: "Ajax? Dat moet ze echt niet doen"

Amber
bron: EN Door met Ellen & Naomi
Sarina Wiegman op de rode loper bij het het NOC*NSF Sportgala 2025
Sarina Wiegman op de rode loper bij het het NOC*NSF Sportgala 2025 Foto: © Pro Shots

Sarina Wiegman heeft een zeer succesvol 2025 achter de rug. De Haagse coach werd met Engeland opnieuw Europees kampioen. Naomi van As weet precies waar de kracht van Wiegman ligt.

"Zij kan heel goed een team vormen. Dat is haar kracht. Zij is bij machte om dat te doen", zegt de voormalig tophockeyster in de Eindejaarsspecial van de Sportnieuws.nl-podcast En Door met Ellen en Naomi. Ellen Hoog vraagt zich vervolgens af wat de volgende stap van Wiegman moet zijn.

Van As reageert: "Hoofdcoach van Ajax." De twee zien dat echter niet snel gebeuren. Hoog vindt zelfs dat Wiegman dat niet moet doen. "Dat moet ze echt niet doen en dat gaat ze ook niet willen." Van As: "Wanneer gaat er voor het eerst een vrouwelijke coach hoofdcoach worden van een mannelijke ploeg op het hoogste niveau?", vraagt ze zich af.

Daarop weet Hoog het antwoord ook niet, al denkt ze wel dat Wiegman voor een verandering kan zorgen in de 'conservatieve' voetbalwereld. "Zij is wel degene die dat zou kunnen. Ik zou het wel te gek vinden als dat gaat gebeuren een keer. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat dat nog nooit gebeurd is. In hockey zijn er ook vrouwelijke coaches erg succesvol geweest met mannelijke teams. Dus het is zeker mogelijk, maar het is inderdaad gewoon wat je zegt."

