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Sarri blijft hoopvol na nederlaag bij Ajax: "Beetje boos mag"

Max
bron: Persconferentie
Maurizio Sarri in Amsterdam
Maurizio Sarri in Amsterdam Foto: © MTB-Photo

Maurizio Sarri zat donderdagavond niet in de put na de nederlaag bij Ajax. De oefenmeester zag zijn Atalanta Bergamo met 2-0 verliezen. 

De openingsgoal van Ajax kwam tot stand door een fout van de jonge Relja Obric. "Die fout kostte een goal, maar dat kan ik de jongens niet al te erg aanrekenen", reageerde Sarri na afloop op het persmoment. 

De Italiaanse oefenmeester zag ondanks het resultaat meer positieve dan negatieve punten. "In de tweede helft kwamen we onder druk te staan, maar we slaagden erin om meerdere kansen te creëren in de counter. Helaas haalden we daar niet meer uit", vervolgt hij. 

Sarri wil met een goed gevoel terug naar Italië. "Een beetje boos mag, of een beetje gefrustreerd. Maar niet verslagen, want we speelden sterk", benadrukt hij. "We hebben verbetering laten zien op een aantal vlakken en er zijn meer positieve punten dan negatieve die ik uit deze wedstrijd meeneem."

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