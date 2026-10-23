Sarri blijft hoopvol na nederlaag bij Ajax: "Beetje boos mag"

De openingsgoal van Ajax kwam tot stand door een fout van de jonge Relja Obric. "Die fout kostte een goal, maar dat kan ik de jongens niet al te erg aanrekenen", reageerde Sarri na afloop op het persmoment.

De Italiaanse oefenmeester zag ondanks het resultaat meer positieve dan negatieve punten. "In de tweede helft kwamen we onder druk te staan, maar we slaagden erin om meerdere kansen te creëren in de counter. Helaas haalden we daar niet meer uit", vervolgt hij.