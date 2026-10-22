Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

Afgelopen weekend zag de Italiaanse oefenmeester Sead Kolasinac al uitvallen. De Bosniër is dus ook niet inzetbaar voor de wedstrijd van vanavond. "Maar we gaan gewoon met elf spelen. Laten we focussen op de spelers die beschikbaar zijn", aldus Sarri.

Atalanta beschikt slechts over één fitte centrale verdediger: Thomas Kristensen. "Zo'n situatie heb ik nog niet eerder meegemaakt", reageert een balende Sarri op het persmoment richting de Conference League-wedstrijd.

Mogelijk gaat Sarri vleugelspeler Davide Zappacosta in het centrum van de defensie spelen. "Zijn ervaring helpt enorm, maar het geeft je niet de lengte en de fysieke voorwaarden. Hij is een geweldige speler en hij zou het goed kunnen doen als centrale verdediger", benadrukt hij. "Toch kan het in het strafschopgebied ook misgaan."

Ajax en Atalanta Bergamo trappen vanavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.