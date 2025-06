'SC Heerenveen acht komst van Ajax-aanvaller niet onmogelijk'

In navolging van Omrop Fryslân heeft ook ESPN bevestigd dat Amourricho van Axel Dongen in beeld is bij SC Heerenveen. De aanvaller van Ajax moet een seizoen gehuurd worden.

SC Heerenveen en Ajax zouden al in gesprek zijn over een eventuele overstap van Van Axel Dongen. De twintigjarige linksbuiten verdient echter een behoorlijk salaris in Amsterdam. Toch 'acht SC Heerenveen de deal niet onmogelijk', zo klinkt het. Zowel Ajax als Van Axel Dongen is gebaat bij meer speeltijd, waar hij komend seizoen bij Ajax 1 waarschijnlijk weinig aan toe gaat komen.

Het is niet gek dat SC Heerenveen uitkomt bij Van Axel Dongen. Hoofdtrainer Robin Veldman werkte als jeugdtrainer van Ajax al samen met de jonge linksbuiten, zo weet ESPN.