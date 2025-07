SC Heerenveen blij met Ajacied: "Een buitenkansje voor ons"

Van Axel Dongen moet komend seizoen vlieguren maken bij SC Heerenveen, maar kent een verleden vol blessureleed. "Amourricho is een speler die een wat langere aanloop nodig zal hebben", laat Veldman weten aan Voetbal International. "Hij is niet iemand die straks tegen FC Volendam al direct negentig minuten zal kunnen spelen. Maar als hij straks fit is, is hij wel een type dat de concurrentie en de impact voorin groter maakt."

Veldman, die de jonge vleugelaanvaller kent uit zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax, weet echter ook dat Van Axel Dongen die afgelopen seizoenen niet vaak voor lange tijd fit is geweest. "Maar als Amourricho blessurevrij was gebleven, dan hadden we dit gesprek überhaupt niet gehad. Hij is een buitenkansje voor ons, zo zou ik het willen noemen."