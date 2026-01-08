Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"

Max
bron: Leeuwarder Courant
Johan Hansma en John Bes
Johan Hansma en John Bes Foto: © BSR Agency

Oliver Edvardsen was even in beeld bij SC Heerenveen. De overbodige vleugelaanvaller van Ajax lijkt echter niet de overstap naar Friesland te gaan maken. 

SC Heerenveen was op zoek naar een linksbuiten en dacht daarbij ook aan Edvardsen. "Wij hebben natuurlijk een hele lijst met spelers de revue laten passeren, waaronder Edvardsen", vertelt technisch manager Johan Hansma in Omroep Abe van de Leeuwarder Courant. "Spelers moeten ook graag bij SC Heerenveen willen spelen én betaalbaar zijn. In dit geval is dat niet aan de orde."

SC Heerenveen haalde onlangs met de 22-jarige Luca Oyen al de gewenste versterking op linksbuiten binnen. Edvardsen, die een jaar geleden overkwam van Go Ahead Eagles, zit bij Ajax op een dood spoor en mag vertrekken.

