SC Heerenveen gaat voor stunt: "Ajax zit niet in de beste fase"

SC Heerenveen speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De laatste overwinning van de Friezen in Amsterdam dateert uit 2009, toen Heerenveen met 0-1 won dankzij een doelpunt van Danijel Pranjić.

Trainer Robin Veldman hecht weinig waarde aan die statistiek. "Ik proef in de groep dat er honger is richting de volgende wedstrijd", begint Veldman op de clubsite van SC Heerenveen. "Met wedstrijden uit het verleden ben ik nooit bezig, terugkijken heb je niks aan. Het is een nieuw duel."

Over de tegenstander is de trainer realistisch: "Ajax zit niet in de beste fase, maar je zag het afgelopen weekend tegen FC Twente: ze kunnen wel doelpunten maken en wedstrijden beslissen. Ajax probeert met een hoge lijn druk te zetten en durft man op man door te stappen. Tussen de linies en achter de laatste lijn liggen kansen voor ons", aldus Robin Veldman.