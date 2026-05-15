SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax

Rivera was de afgelopen weken al afwezig vanwege een blessure aan zijn hamstring en is ook voor de wedstrijd van zondag nog een vraagteken. Dat geldt ook voor Zagaritis. De Griekse linksback kreeg donderdag op training een tik op zijn voet. SC Heerenveen neemt zaterdag na de laatste training een keuze over de inzetbaarheid tegen Ajax. Andries Noppert is wel terug van een rugblessure.

Trainer Robin Veldman wil geen risico's nemen. SC Heerenveen is al zeker van play-offs en speelt in de laatste wedstrijd alleen nog voor thuisvoordeel in de halve finale. Daarvoor zijn de Friezen wel afhankelijk van FC Utrecht, dat momenteel de zevende plek bezet.