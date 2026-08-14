SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"

Egbring maakte vorige week een goede indruk in de openingswedstrijd tegen FC Twente, maar moest er wel af met een blessure. De verdediger ligt er meerdere weken uit. "Dat is een aderlating", reageert een balende Robin Veldman in gesprek met de clubkanalen van SC Heerenveen.

Egbring verving eerste rechtsback Oliver Braude, die FC Twente niet haalde vanwege een kwetsuur. "We hopen dat Oliver Braude er wel weer bij is. Het ziet er goed uit, maar morgen (zaterdag red.) hebben we explosieve trainingsvormen op het programma staan, dus dat is de beste test om te kijken of hij fit genoeg is", laat Veldman weten.