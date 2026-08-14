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SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"

Max
bron: sc Heerenveen
Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen kan tegen Ajax niet beschikken over Mats Egbring. De rechtsback is nog niet hersteld van zijn blessure. 

Egbring maakte vorige week een goede indruk in de openingswedstrijd tegen FC Twente, maar moest er wel af met een blessure. De verdediger ligt er meerdere weken uit. "Dat is een aderlating", reageert een balende Robin Veldman in gesprek met de clubkanalen van SC Heerenveen. 

Egbring verving eerste rechtsback Oliver Braude, die FC Twente niet haalde vanwege een kwetsuur. "We hopen dat Oliver Braude er wel weer bij is. Het ziet er goed uit, maar morgen (zaterdag red.) hebben we explosieve trainingsvormen op het programma staan, dus dat is de beste test om te kijken of hij fit genoeg is", laat Veldman weten. 

Veldman kijkt uit naar de kraker in Amsterdam en is benieuwd hoe zijn ploeg zich verhoudt ten opzichte van Ajax. "Ze hebben al veel wedstrijden gespeeld, maar daarin ook veel wisselingen gehad. Het is dus afwachten met wie ze gaan spelen. Je ziet wel een duidelijk plan en dezelfde spelintenties in alle duels, maar het is nog wisselvallig", klinkt het. "Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd."

Ajax en SC Heerenveen trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff Arena. 

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