SC Heerenveen mogelijk zonder sterkhouder in wedstrijd tegen Ajax

SC Heerenveen neemt het zaterdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. De Friezen speelden eerder deze week nog een bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo, die met 0-3 werd gewonnen. Toch lijkt niet iedereen even fris uit de makkelijke zege te zijn gekomen.

Ringo Meerveld is namelijk nog een vraagteken voor het Eredivisieduel met Ajax. De middenvelder, die dit seizoen indruk maakt in Friesland, kampt na een druk wedstrijdschema met vermoeidheid. Dat meldt trainer Robin Veldman, geciteerd door clubwatcher Sander de Vries.

Dylan Vente begon deze week nog op de bank bij SC Heerenveen. De spits was niet helemaal fit uit de wedstrijd tegen NAC Breda gekomen en kreeg daardoor rust in het bekerduel met VVV. Inmiddels is hij weer volledig inzetbaar en kan hij mogelijk in de basis starten tegen Ajax.