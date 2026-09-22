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Ajax historie & oud-spelers

SC Heerenveen slaat toe en presenteert voormalig Ajax-talent

Max
bron: sc Heerenveen
Sten Kremers
Sten Kremers Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Sten Kremers. Dat maakt de club bekend via de officiële clubkanalen

De komst van Kremers komt niet helemaal als een verrassing. De 22-jarige doelman was de afgelopen periode al op proef bij SC Heerenveen en heeft dus een goede indruk achtergelaten. Deze week tekende hij een eenjarig contract, met de optie voor nog een seizoen.

Kremers speelde in de jeugd van De Graafschap en Ajax. Twee jaar geleden ruilde hij de jeugdopleiding van de Amsterdammers weer in voor de hoofdmacht van De Graafschap. In twee seizoenen kwam hij twee keer in actie voor de Superboeren. Na vorig seizoen liep hij uit zijn contract. 

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