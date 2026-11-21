SC Heerenveen-speler getipt bij Ajax: "Hij kan mee in de top"
Erik van der Ven heeft Ringo Meerveld getraind bij FC Den Bosch. Hij liet de jongeling in de Keuken Kampioen Divisie debuteren tegen Jong PSV. Dat Meerveld door zou gaan breken leek destijds al geen twijfel over te zijn. Inmiddels schittert hij bij SC Heerenveen en rijst de vraag op: waar ligt het plafond van de sierlijke middenvelder?
"Het talent spatte ervan af. Dat zag je meteen. Na de eerste training kwamen er meteen een paar ervaren jongens naar me toe, zoals Danny Verbeek en Mats Deijl. Die gaven meteen aan dat ze hem echt goed vonden. Dat zie je niet vaak", zegt hij tegenover Omrop Fryslân.
"Hij had altijd controle over de bal. En hij maakte altijd goede keuzes. Dat zie je niet zo snel bij jongens van zestien jaar", herinnert hij zich van de jongeling die niet te veel sprak. "Hij was eerst nog wat verlegen. Niet zozeer op het veld, maar meer erbuiten. Dan keek-ie wel eens weg als je met hem praatte."
Van der Ven gelooft heilig in een mooie carrière voor de middenvelder. "Ik denk dat hij meekan in de top van Nederland. Dan heb ik het over Ajax, PSV en Feyenoord. Ik denk dat hij daar ook van meerwaarde kan zijn", zegt hij tot besluit.
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Sven Botman krijgt rijontzegging van liefst zes maanden opgelegd
Weghorst woest op Van den Brom: "Ik zei: blijf gewoon van me af"
Timmer roemt Ajax en twijfelt aan Feyenoord: "Niet breed genoeg"
Sneijder kritisch op Ajax-speler: "Daar had ik meer van verwacht"
Driessen: "Of hij net zo'n goede trainer is als Míchel Sánchez?"
Slot vertelt over Feyenoord-transfer: "Ajax had ook interesse"
Bounida prijst ploeggenoot bij Ajax: "Naar hem moet je luisteren"
Míchel over Ajacied: "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld"
Heilmann schudt hoofd bij Ajax: "Ergens zit dat PSV-hart nog wel"
Youri Baas gelooft in zege op Feyenoord: "Dat kunnen we sowieso"
Oud-Ajacied Botman krijgt forse straf voor verkeersovertreding
Ajax maakt grote indruk in Zwitserland: "Met een druk op de knop"
Brandt kritisch op zichzelf: "Ben liever nú slordig dan zondag"
Sneijder ziet Bounida volgende stap zetten: "Hij is blijven gaan"
Ajax boekt ruime zege en zet grote stap richting volgende ronde
Míchel verklaart onverwachte basisplaats Ajacied: "Heel belangrijk"
Sneijder geniet van ervaren Ajacied: "Hij staat er toch maar weer"
Ajax-supporters pakken uit met grootse sfeeractie tegen FC Thun
Ajax gaat voor monsterscore tegen Thun: "Zo lek als een mandje"
Opstelling Ajax bekend: Michel voert meerdere wijzigingen door
Geelen: "Zo zal het thuisshirt er volgend jaar ongeveer uitzien"
Yesilgöz stuurt bericht tijdens Vandaag Inside: "Mijn club Ajax"
Vermoedelijke opstelling Ajax - Thun: Marcos Leonardo in de basis
Jack Spijkerman onthult bijnaam Marc Overmars: "Iedereen wist dat"
Bouwman geniet van vergelijking bij Ajax: "Een mooi compliment"
FC Thun 'niet bang' voor Ajax: "Hebben ze wekenlang geanalyseerd"
'Ziedende' ABN Amro-leden kondigen actie aan in Johan Cruijff ArenA
FC Thun wil resultaat tegen Ajax: "We gaan niet als toeristen"
Míchel Sánchez waakt voor onderschatting: "Ze hebben problemen"
'Ajax neemt talentvolle doelpuntenmaker over van FC Den Bosch'