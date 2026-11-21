Erik van der Ven heeft Ringo Meerveld getraind bij FC Den Bosch. Hij liet de jongeling in de Keuken Kampioen Divisie debuteren tegen Jong PSV. Dat Meerveld door zou gaan breken leek destijds al geen twijfel over te zijn. Inmiddels schittert hij bij SC Heerenveen en rijst de vraag op: waar ligt het plafond van de sierlijke middenvelder?

"Het talent spatte ervan af. Dat zag je meteen. Na de eerste training kwamen er meteen een paar ervaren jongens naar me toe, zoals Danny Verbeek en Mats Deijl. Die gaven meteen aan dat ze hem echt goed vonden. Dat zie je niet vaak", zegt hij tegenover Omrop Fryslân.

"Hij had altijd controle over de bal. En hij maakte altijd goede keuzes. Dat zie je niet zo snel bij jongens van zestien jaar", herinnert hij zich van de jongeling die niet te veel sprak. "Hij was eerst nog wat verlegen. Niet zozeer op het veld, maar meer erbuiten. Dan keek-ie wel eens weg als je met hem praatte."

Van der Ven gelooft heilig in een mooie carrière voor de middenvelder. "Ik denk dat hij meekan in de top van Nederland. Dan heb ik het over Ajax, PSV en Feyenoord. Ik denk dat hij daar ook van meerwaarde kan zijn", zegt hij tot besluit.