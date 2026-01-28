Laatste nieuws
SC Heerenveen-verdediger ambitieus: "De top drie mag mij bellen"

Joram
bron: Omrop Fryslân
Maas Willemsen
Maas Willemsen Foto: © BSR Agency

Maas Willemsen maakte aan het begin van het seizoen de overstap naar SC Heerenveen, maar in zijn eerste halfjaar bij de club is hij al uitgegroeid tot een vaste waarde in de basis. De centrale verdediger heeft bovendien grote ambities en hoopt ooit de Nederlandse top te bereiken.

"De top drie (Ajax, Feyenoord, PSV) mag mij altijd bellen", vertelt Willemsen in gesprek met Omrop Fryslân in de Sportcast. "Maar het plan van Heerenveen past ook heel goed bij me." Willemsen kwam afgelopen zomer over van De Graafschap, en dat terwijl Feyenoord ook interesse in hem zou hebben gehad op dat moment.

"Je hebt aan de voorkant gesprekken met de trainer (Robin Veldman) en de technisch directeur (Johan Hansma). Ik had gelijk het gevoel dat het idee van Heerenveen over persoonlijke en individuele ontwikkeling van spelers iets voor mij was", aldus Maas Willemsen.  

Jahnoah Markelo in actie voor FC Zürich

Oud-Ajacied voor miljoenenbedrag naar Engeland; Ajax profiteert

Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Dat is voor Ajax helaas de nieuwe realiteit"

SC Heerenveen
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

