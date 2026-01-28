SC Heerenveen-verdediger ambitieus: "De top drie mag mij bellen"

Maas Willemsen maakte aan het begin van het seizoen de overstap naar SC Heerenveen, maar in zijn eerste halfjaar bij de club is hij al uitgegroeid tot een vaste waarde in de basis. De centrale verdediger heeft bovendien grote ambities en hoopt ooit de Nederlandse top te bereiken.

"De top drie (Ajax, Feyenoord, PSV) mag mij altijd bellen", vertelt Willemsen in gesprek met Omrop Fryslân in de Sportcast. "Maar het plan van Heerenveen past ook heel goed bij me." Willemsen kwam afgelopen zomer over van De Graafschap, en dat terwijl Feyenoord ook interesse in hem zou hebben gehad op dat moment.

"Je hebt aan de voorkant gesprekken met de trainer (Robin Veldman) en de technisch directeur (Johan Hansma). Ik had gelijk het gevoel dat het idee van Heerenveen over persoonlijke en individuele ontwikkeling van spelers iets voor mij was", aldus Maas Willemsen.