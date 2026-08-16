SC Heerenveen vol vertrouwen: "Het is nog wisselvallig bij Ajax"

SC Heerenveen reist met vertrouwen af naar Amsterdam. De Friezen begonnen het seizoen met een overwinning op FC Twente en kunnen bovendien bouwen op een elftal dat al langere tijd grotendeels samen speelt. Ook trainer Robin Veldman kijkt daardoor met vertrouwen uit naar het duel met Ajax.

"We willen met de borst vooruit het veld op in Amsterdam", vertelt Veldman op de clubsite van SC Heerenveen. De trainer moet het daarbij zeker zonder Mats Egbring doen. De rechtsback staat enkele weken aan de kant. "Dat is een aderlating. We hopen dat Oliver Braude er wel weer bij is."

Ook Levi Smans en Maxence Rivera hebben stappen gezet richting een terugkeer. Beiden kwamen maandag in actie tegen RKC Waalwijk. Smans maakte zijn eerste minuten na een zware blessure, terwijl Rivera een helft speelde. Over de inzetbaarheid van Rivera is Veldman duidelijk. "Hij kan nu ongeveer 60 tot 75 minuten spelen. Het is aan ons of we hem laten starten of gaan inbrengen. We moeten goed nadenken in welke fase van de wedstrijd we hem het beste kunnen gebruiken."