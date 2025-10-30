Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
SC Heerenveen voorzichtig met Ajax-huurling: "Stemmen alles af"

Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen doet heel voorzichtig met Amourricho van Axel Dongen. De vleugelaanvaller van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis in Friesland, maar kent een vervelende blessurehistorie. 

De 21-jarige linksbuiten moest het vooralsnog doen met drie korte invalbeurten. "We wisten vooraf dat het bij Amourricho wat langer ging duren. Die jongen heeft in de afgelopen jaren heel veel blessureleed gehad en we moeten vooral geduldig zijn met hem", benadrukt trainer Robin Veldman in Voetbal International. "Onze medische staf en datawetenschapper zijn in nauw contact met de mensen van Ajax en we stemmen alles met elkaar af, om Amourricho zo goed mogelijk te kunnen helpen."

Van Axel Dongen raakte enkele weken geleden weer geblesseerd, maar dat was volgens Veldman 'een ongelukje'. Midweeks tegen VVV-Venlo maakte hij weer zijn rentree. "Neemt niet weg dat we er in januari alsnog een vleugelaanvaller bij zouden willen halen", voegt Veldman toe, "want Amourricho is gehuurd van Ajax; hij vertegenwoordigt geen kapitaal voor ons."

