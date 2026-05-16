SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"

Jacob Trenskow kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. De aanvaller van SC Heerenveen weet dat er veel op het spel staat. De Friezen kunnen de drie punten goed gebruiken voor het thuisvoordeel in de play-offs. Ook voor de Amsterdammers zijn de belangen groot. Zij kunnen zich nog rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal.

"Duels met een topclub geven altijd iets extra's. Ik verwacht een lastige wedstrijd. Voor ons én Ajax staat er nog iets op het spel", blikt Trenskow vooruit op het duel op de clubwebsite. Beide clubs zijn ook afhankelijk van wat op de andere velden gebeurt. Ook het doelsaldo speelt nog een rol.

"Wij hebben dit seizoen al laten zien dat we thuis heel erg sterk zijn, dus ik hoop dat we zondag drie punten kunnen pakken", vervolgt de aanvaller. "Voor de wedstrijd tegen NAC zaten we in een flow. Dat goede gevoel moeten we weer krijgen. Als wij ons gebruikelijke niveau halen, kunnen we veel kansen creëren en doelpunten maken."