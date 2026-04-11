SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
Met nog vijf wedstrijden te gaan staat SC Heerenveen maar drie punten achter Ajax. Zondag kunnen de Friezen bij winst over AZ heen. De laatste wedstrijd van het seizoen is thuis tegen de Amsterdammers.
"In België zeggen ze dan: mathematisch is het mogelijk", knipoogt SC Heerenveen-trainer Robin Veldman, die voorzichtig omhoog durft te kijken. Ze hebben veel in eigen hand, maar blijven ook realistisch.
"We hebben nog een paar pittige kluiven en het zal niet vanzelf gaan", aldus Veldman tegenover Voetbal International. "Al lijkt het wel alsof sommige mensen zo denken. Van de week sta ik mijn tuin en hoor ik iemand roepen: we gaan Europa in! Jongens, realisme, voetjes op de grond… Maar goed, dat is ook het mooie van supporter zijn van een club: dan kijk je heel erg naar korte termijn-succes."
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
