'SC Heerenveen wilde meer': "Hadden kansen om vaker te scoren"

Een fout van Ajax-keeper Remko Pasveer heeft de Amsterdamse club een overwinning gekost tegen SC Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. In de 68ste minuut maakte de 41-jarige doelman een misser bij een afstandsschot, waarna SC Heerenveen de gelijkmaker binnenwerkte. Het bleef uiteindelijk 1-1 in Amsterdam.

"We hadden wat kansen om vaker te scoren", zegt Sejk, die ook na zijn eigen doelpunt nog meerdere gevaarlijke momenten creëerde. Vooral Maxence Rivera bleef in de slotfase een constante dreiging, met een paar schoten die net voorlangs gingen. "Natuurlijk kregen zij ook wat kansen, maar ik denk dat wij gevaarlijker waren."

Brouwers reageerde: "Een punt op bezoek bij Ajax is op voorhand niet slecht, maar het liefst had ik nog wat meer gewild. Als we iets meer geluk hadden bij de mogelijkheden op het einde, konden we nog een doelpunt maken." Sejk voegt daaraan toe: "Dit is een mooi punt, maar ik wil het liefst iedere wedstrijd winnen. Misschien had er wel meer dan een punt ingezeten."