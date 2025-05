Scenario's helder: zo kan Ajax dit weekend landskampioen worden

Ajax kan zondagmiddag al landskampioen worden, maar dat hangt niet alleen af van de eigen prestatie tegen NEC. De ploeg van Francesco Farioli heeft een voorsprong van vier punten op PSV met nog drie speelrondes te gaan. Om de 37ste landstitel in de clubgeschiedenis veilig te stellen, is hulp nodig van aartsrivaal Feyenoord, dat eerder op de dag aantreedt tegen PSV.

Bij deze staan alle scenario's op een rij die bepalen of Ajax zondag al feest kan vieren. Als Feyenoord weet te winnen van PSV en Ajax doet zelf wat het moet doen tegen NEC, dan is het kampioenschap een feit. Bij een overwinning in De Kuip verspeelt PSV cruciale punten en blijft het verschil minimaal vier punten, met slechts twee duels te gaan. Winst van Ajax tegen NEC zou in dat geval voldoende zijn om onbereikbaar te worden voor de Eindhovenaren.

Komt het in De Kuip tot een gelijkspel, dan kan Ajax zondag nog geen kampioen worden. Wel groeit de marge dan bij een overwinning op NEC tot zes punten. Omdat PSV een veel beter doelsaldo heeft, is de titel nog niet binnen, maar heeft Ajax in de resterende duels aan één punt genoeg.

Wint PSV echter van Feyenoord, dan wordt het weer spannend. Ajax voelt dan de druk om te winnen van NEC, want bij puntverlies wordt het verschil één of twee punten. De slotweken tegen FC Groningen en FC Twente zouden in dat geval alsnog beslissend worden.