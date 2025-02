Scepsis over Ajax-beleid: "Waarom is hij vervangen door hem?"

Frank Schmidt, coach van 1. FC Heidenheim 1846, is verbaasd over het vertrek van Diant Ramaj bij Ajax. Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd sprak hij hierover.

"Hij was een aantal jaar bij ons en we moeten zien of hij donderdag tegen ons speelt", wordt Schmidt door het Deense Tipsbladet gequote. De Duitse trainer kent Ramaj nog uit zijn tijd bij Heidenheim. Daar stond het keeperstalent tot de zomer 2021 onder contract. "Hij was toen een belangrijk onderdeel van onze club en speelde toen voor ons jeugdelftal. Hij is een geweldige voetballer en heeft zich tijdens zijn periode bij ons fantastisch ontwikkeld."

Schmidt wist destijds al dat het ‘een kwestie van tijd’ zou zijn voordat de sluitpost naar een grote club zou gaan. In 2021 verkaste Ramaj dan ook naar Eintracht Frankfurt, voordat hij in 2023 door Ajax voor 5 miljoen euro werd opgepikt. "Maar ik weet niet waarom hij werd vervangen door een keeper van boven de veertig jaar", oordeelt de oefenmeester.

In januari nam Ajax afscheid van de 23-jarige keeper. Hij werd verkocht aan Borussia Dortmund en vervolgens uitgeleend aan FC Kopenhagen. Donderdagavond maakt hij mogelijk al zijn debuut voor de Deense club. "FC Kopenhagen mag heel blij zijn met een fantastisch persoon, maar ook met een zeer moderne en sterke keeper", besluit Schmidt.