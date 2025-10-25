Schaars met voorstel: "Als Utrecht, Ajax en AZ dat ook doen"

Steeds meer clubs investeren in de ontwikkeling van jonge trainers, en volgens Stijn Schaars is dat een stap in de juiste richting. De voormalig Oranje-international pleit ervoor om de route via Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie serieuzer te nemen. Zelf doet hij momenteel waardevolle ervaring op bij Jong PSV, maar hij benadrukt dat dit model ook interessant kan zijn voor clubs als Ajax, FC Utrecht en AZ.

"Nu gaat het over mij, maar het moet voor alle clubs gelden. Laat het maar een precedent zijn", zegt Schaars in gesprek met VI PRO. Voor hem is het werken bij een beloftenploeg een uitgelezen kans om ervaring op te doen op een serieus niveau. "Het zou toch mooi zijn als Utrecht, Ajax en AZ dat ook op deze manier hun trainers kunnen opleiden? Ook voor het trainerslandschap zou het goed zijn."

Schaars benadrukt dat het trainersvak er één is van vallen en opstaan. "Vanuit de jeugd opleiden zou een goede stap zijn. Het trainersvak is en blijft een ervaringsvak", legt hij uit. Volgens hem is het belangrijk dat coaches een realistisch podium krijgen om de harde praktijk van het profvoetbal te leren kennen. "Je moet uren maken en een podium krijgen. En je moet ook op je bek gaan, je kunnen ontwikkelen, reflecteren, managen en alles wat erbij komt kijken."