Schaken deelt sneer uit naar Ajax: "Kuip echt anders dan ArenA"

Feyenoord heeft zich verzekerd van een veelbelovend talent: Jerayno Schaken. De 15-jarige jeugdinternational komt over van sc Heerenveen en heeft voor meerdere jaren getekend in Rotterdam. Daarmee keert na tien jaar opnieuw een Schaken terug bij Feyenoord, aangezien Jerayno de zoon is van oud-Feyenoorder Ruben Schaken. Ook begint Schaken in De Klank Van-podcast op Feyenoord One nog even over Ajax, hetgeen opvallend is.