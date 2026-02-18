Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Schalke 04 laat voormalig Ajax-aanvaller vertrekken: "Erg klein"

Niek
Amin Younes
Amin Younes Foto: © Pro Shots

Amin Younes (32) kan op zoek naar een nieuwe club, zo valt te lezen op de website van VI. Schalke 04 heeft het contract van de kleine vleugelaanvaller, die in het verleden onder meer bij Ajax en FC Utrecht speelde, namelijk ontbonden. 

"Na wat wij beschouwen als een zeer succesvolle wintertransferperiode, zijn de kansen van Amin op speeltijd erg klein, wat niet aan zijn persoonlijke verwachtingen voldoet", vertelt sportief directeur Frank Baumann op de website van de Duitsers.

"Daarom willen we hem de mogelijkheid bieden om de resterende kansen te benutten die de nog openstaande wintertransferperiode biedt", besluit de bestuurder. De behendige dribbelaar speelde 31 officiële wedstrijden voor de club uit Gelsenkirchen en hij wist twee keer te scoren. 

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart doet boekje open: "Hij was gewoon een eikel"

0
Joël Drommel en Marvin Young feliciteren elkaar na een zege

'Ajax volgt uitblinker van Sparta': "Dat lijkt me veel te weinig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties