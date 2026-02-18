Schalke 04 laat voormalig Ajax-aanvaller vertrekken: "Erg klein"

Amin Younes (32) kan op zoek naar een nieuwe club, zo valt te lezen op de website van VI . Schalke 04 heeft het contract van de kleine vleugelaanvaller, die in het verleden onder meer bij Ajax en FC Utrecht speelde, namelijk ontbonden.

"Na wat wij beschouwen als een zeer succesvolle wintertransferperiode, zijn de kansen van Amin op speeltijd erg klein, wat niet aan zijn persoonlijke verwachtingen voldoet", vertelt sportief directeur Frank Baumann op de website van de Duitsers.

"Daarom willen we hem de mogelijkheid bieden om de resterende kansen te benutten die de nog openstaande wintertransferperiode biedt", besluit de bestuurder. De behendige dribbelaar speelde 31 officiële wedstrijden voor de club uit Gelsenkirchen en hij wist twee keer te scoren.