Geschreven door Jordi Smit 15 jul 2020 om 13:07

© Proshots

Het had weinig gescheeld of Sergino Dest was nooit doorgebroken in het eerste elftal van Ajax, zo stelt oud-teammanager David Endt tegenover Voetbalzone. De huidige rechtsback van de Amsterdammers kon in een eerder stadium namelijk naar Schalke 04.

“Als je in de jeugd speelt, dan heb je soms het idee dat je het niet gaat redden, maar opeens ben je er dan”, vertelt Endt. “Dat is ook het geval met Sergino. Hij heeft altijd veel weerstand gehad, maar eveneens veel weerstand gegeven. Het was niet altijd even makkelijk, maar hij heeft een sterk karakter.” Daarbij werd hij bij Ajax niet altijd geholpen. “Het heeft er een paar keer om gehangen, want Ajax heeft hem toch ook heel veel oorvijgen gegeven. Nu zal gezegd worden dat dát hem zover heeft gebracht, maar het scheelde weinig of hij was weg. Als zaakwaarnemer heb ik hem een jaar of drie begeleid, dus ik heb dit van dichtbij meegemaakt.”

In die periode kwam Schalke 04 op de proppen om Dest over te nemen. “Het is een keer zover gekomen dat hij per se weg wilde. Hij kreeg destijds een mogelijkheid om naar Schalke 04 toe te gaan. We zijn er toen met z’n tweeën naartoe gegaan om poolshoogte te nemen en te zien wat de club te bieden had. Sergino straalde toen helemaal van de warmte die hij daar kreeg en bij Ajax in die tijd miste. Hij werd bijvoorbeeld uitgenodigd door de Nationale ploeg van de Verenigde Staten en toen ging Ajax ervoor liggen. Dat doet hem pijn, want hij volgt zich enorm verbonden met de Verenigde Staten. Ik vind het prachtig dat hij zover is gekomen en dat hij nu op de drempel staat om een hele grote stap te maken.”