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Scheidsrechter Alex Bos over oud-Ajacied: "Lastig om te fluiten"

Gijs Kila
bron: FC Afkicken
Alex Bos
Alex Bos Foto: © Pro Shots

Alex Bos vindt Brian Brobbey een van de lastigere spelers om te fluiten. De Eredivisie-scheidsrechter legt uit dat de voormalig spits van Ajax door zijn fysieke manier van spelen regelmatig betrokken is bij duels waarin het moeilijk is om te bepalen wie de overtreding maakt.

Bos vertelt bij FC Afkicken hoe hij zich voorbereidt op wedstrijden. Daarbij kijkt de 32-jarige arbiter onder meer naar eerdere ontmoetingen met bepaalde spelers. "Je leest je wel in en je kijkt je vorige wedstrijden terug", legt hij uit.

Een van de spelers die daarbij bijzondere aandacht vraagt, is Brobbey. "Brobbey vind ik een goed voorbeeld, die is gewoon lastig om te fluiten", aldus Bos.

De scheidsrechter legt uit waarom de oud-Ajacied hem voor lastige beslissingen stelt. "Je weet gewoon: hij wordt vastgehouden. Maar hij is ook altijd bezig met tegenstanders. Trekken en sleuren en eromheen. Dat is gewoon moeilijk fluiten. In die zin ben je dus bevooroordeeld dat je hem al kent en je kijkt je eigen wedstrijden terug, maar ik ga niet bevooroordeeld de wedstrijd in. Dat ik dan denk: hij krijgt geen vrije trap mee."

Naast Brobbey noemt Bos ook Ralf Seuntjes als een opvallende speler om te fluiten. Met de ervaren aanvaller kon hij naar eigen zeggen altijd goed communiceren. "Seuntjes is ook leuk", vervolgt Bos. "Die hoorde je altijd als je ging fluiten, maar daar kon je wel een leuk gesprek mee voeren. Hij zei ook altijd na tien minuten: ‘Alex, ga nou eens fluiten jongen’. Je weet daarvan wel dat als je ermee een gesprek aangaat en je geeft hem aan: ik vind dat er nu niet zoveel gebeurt, maar de volgende krijg je mee, dan heb je hem ook weer snel bij je."

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