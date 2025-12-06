Arbiter in Eredivisie stopt per direct: "Ik had ook geen energie"

De 39-jarige Kamphuis kampte de afgelopen twee jaar met aanhoudende fysieke problemen. Hij zegt bij Voetbal International: "En toch vond ik wel telkens de motivatie om het opnieuw te proberen. Toen het in augustus weer niet lukte, was dat de druppel. Dat het een proces is, helpt bij de verwerking. Ik ben echt flink geblesseerd geweest, ik kon amper lopen. Tijdens het revalideren speelde al weleens door mijn hoofd dat het voorbij kon zijn. Het beperkte me met trainen en in mijn persoonlijke leven."

Volgens Kamphuis werd de impact van de blessure steeds duidelijker. "Ik ging de pees ontlasten, de explosiviteit ging eruit. Ik had moeite met de sprints. Soms herstelde ik wel, had ik de schwung te pakken nadat ik was opgetraind en had ik er weer zin in. Maar toen ik weer kon gaan fluiten, merkte ik iets raars. Ik had er heel erg naar uitgekeken om terug te keren, en nu was ik terug en gaf het me niet de voldoening die ik gehoopt had te krijgen. Dat klinkt heel gek, maar het is wel het eerlijke verhaal. Het gaf me niet die absolute voldoening die ik zocht."

Dat gevoel kwam hard binnen. "Ik had ook geen energie. Dat was het moment dat ik dacht: Hier is wel iets aan de hand. Het zat niet goed. Ik heb me daar best wel een tijdje tegen verzet. Wie ben ik dan als ik geen scheidsrechter meer ben? Ik dacht weer klaar te zijn, maar bleek er helemaal niet klaar voor. Lichaam en geest lieten me fysiek in de steek. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en naar iedereen. Ik zeg het nu gemakkelijk, maar het was een struggle."