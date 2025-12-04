Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Scheidsrechter stopt na 218 (!) duels in Eredivisie: "Voorbeeld"

Niek
Jochem Kamphuis kijkt streng toe
Jochem Kamphuis kijkt streng toe Foto: © Pro Shots

Jochem Kamphuis heeft op 39-jarige leeftijd besloten om te stoppen als scheidsrechter in het betaald voetbal, zo valt te lezen op de website van de KNVB. Zijn laatste aanstelling was op 7 november en toen was hij de 'VAR' bij het duel tussen FC Twente en Telstar in De Grolsch Veste. 

Manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen is vol lof over de arbiter uit Groningen. "Jochem is de afgelopen jaren een zeer betrouwbare kracht geweest voor de KNVB en voor ons scheidsrechterskorps in het bijzonder", blikt hij terug. "Hij is een voorbeeld van iemand die alle mogelijkheden heeft benut om het maximale uit zijn carrière te halen", aldus Van Meenen.

"We wensen hem veel succes voor de toekomst en hebben afgesproken op een later moment te kijken hoe we zijn ervaring kunnen blijven inzetten", besluit de scheidsrechtersbaas. Kamphuis begon in 2004 met fluiten en maakte zijn debuut in de Eredivisie in 2011 bij de wedstrijd SC Heerenveen - De Graafschap. Het duel in het Abe Lenstra Stadion eindigde in 1-1. 

Kamphuis heeft in totaal maar liefst 418 duels achter zijn naam staan in het betaald voetbal en daarvan was meer dan de helft in de Eredivisie (218). In de periode tussen 2020 en 2023 mocht hij ook internationale wedstrijden fluiten. Zo droeg hij de FIFA-badge onder andere bij de Europa League-finale in 2022 tussen Internazionale en Sevilla. 

