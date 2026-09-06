Scheidsrechtersbaas duidelijk: "Had rood voor Van Bommel moeten zijn"

Ruben van Bommel is misschien wel de meest besproken speler die op het veld stond tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De vleugelaanvaller van de Eindhovenaren knalde Ajacied Aaron Bouwman ondersteboven en kreeg voor deze actie een gele kaart. Scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen vond de overtreding echter een rode kaart waard.

"Hier is sprake van een duel tussen Van Bommel en Bouwman, waarbij naar ons idee Van Bommel met zoveel kracht en snelheid op zijn tegenstander springt dat de veiligheid van Bouwman in gevaar komt", is de eerste reactie van Van Meenen in De Telegraaf. "Kort gezegd had dit voor ons een rode kaart moeten zijn. Je hoopt natuurlijk, en verwacht ook, dat de scheidsrechter op het veld de juiste beslissing neemt. Dat lukt niet altijd, dat weten we allemaal."

"We moeten dus ook kijken waar hij precies gepositioneerd stond", vervolgt de scheidsrechtersbaas van de KNVB. "Hij heeft het moment beoordeeld als ongelukkig. Als dat in je hoofd zit, dan kan het zijn dat je tot een andere conclusie komt dan wanneer je rustig de beelden analyseert of misschien net iets verder weg hebt gestaan."