Geschreven door Jeroen Baaij 08 apr 2021 om 23:04

Scherpen stond redelijk snel voor de camera van RTL7. De derde keeper van Ajax speelde een zeer behoorlijke eerste helft. Maar alles werd teniet gedaan door die fout die je dan maakt, aldus Scherpen. ‘Alles wat je ervoor goed doet, is gelijk vergeten,’ vertelde Scherpen. Volgens Scherpen stonden er veel mensen voor. ‘Het was niet best. Ik ging te vroeg,’ gaf Scherpen aan. Scherpen vond het dan ook een fout. En dat vond hij zelf ook zonde.

‘Je doet het voor dat moment goed. En nu komt zo’n moment best binnen,’ gaf de invaller van Stekelenburg aan. Scherpen wist niet of het met de spanning te maken had. Scherpen kon niet aangeven of het vooral te maken had met het feit dat hij gezien werd als derde keeper bent en nu in de kwartfinale Europa League speelde. Scherpen gaf aan dat het wel dubbel zo hard binnen kwam, als je zelf niet 2-0 maakt en door zijn fout op 1-1 kwam. Aan het einde van het interview was Scherpen toch nog strijdbaar en gaf hij aan dat Ajax volgende week veel goals moeten maken en vooral de rug moet rechten. ‘Maar ik zal er zeker wakker van liggen,’ aldus Scherpen.