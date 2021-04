Hoe zijn toekomst eruit ziet, is dus nog even de vraag. Scherpen heeft nog een contract tot medio 2023, maar is wanneer iedereen beschikbaar is de derde doelman. Hans Kraay junior wist in het interview te melden dat FC Groningen interesse zou hebben. Sergio Padt vertrekt deze zomer namelijk naar Ludogorets, waardoor de noorderlingen op zoek moeten naar een nieuwe doelman. Voor Scherpen is de informatie over interesse echter nieuw: “Heeft Groningen zich gemeld? Bij mij? Niet bij mij in ieder geval, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze op zoek zijn naar een nieuwe keeper (Sergio Padt vertrekt na dit seizoen naar het Bulgaarse Ludogorets, red.). Maar ik weet ook dat ik nog bij Ajax zit…”