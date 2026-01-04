Scherpen blikt terug op stille Ajax-exit: "Bijna vanzelfsprekend"

Voor Kjell Scherpen zat een rol als eerste doelman bij Ajax er nooit in. Slechts viermaal maakte hij zijn opwachting in het eerste elftal. Inmiddels is hij keeper bij het Belgische Union SG en is alles goed gekomen. Inmiddels kan hij ook zonder gene terugblikken op zijn periode als bankzitter in Amsterdam.

"Dan is het bijna vanzelfsprekend dat je wordt verhuurd. Dat is uiteindelijk vier keer gebeurd. In overleg, want ik was altijd degene die ja of nee moest zeggen", vertelt Scherpen bij Voetbal International. Zijn doorbraak volgde uiteindelijk bij Sturm Graz. "Ik dacht: Misschien ben ik dan uit de picture, maar het bleek top. Warme club, warme fans ook."

Scherpen speelt al jaren met nummer 37, ook in België. Dat heeft te maken met zijn broer, die overleden is. Nog altijd speelt hij een grote rol voor de keeper. "Vooral op momenten. Zijn verjaardag, met kerst. Maar ook bij de gesprekken met Ajax, de stap naar Brighton. Dat wil je zo graag met hem delen en dat zijn momenten die pijn doen."

Ondanks dat Scherpen atheïst is, gelooft hij in goddelijke interventie wanneer het zijn broer betreft. "Maar ik heb toch het gevoel dat hij af en toe van boven meekijkt. Accepteren kun je het nooit, maar je vindt een manier om ermee om te gaan, om er kracht uit te halen. Ik wil het alsnog voor hem doen, ook al maakt hij het niet meer mee. Dat heb ik hem beloofd."