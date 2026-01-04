Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Scherpen blikt terug op stille Ajax-exit: "Bijna vanzelfsprekend"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Kjell Scherpen bij Ajax
Kjell Scherpen bij Ajax Foto: © Pro Shots

Voor Kjell Scherpen zat een rol als eerste doelman bij Ajax er nooit in. Slechts viermaal maakte hij zijn opwachting in het eerste elftal. Inmiddels is hij keeper bij het Belgische Union SG en is alles goed gekomen. Inmiddels kan hij ook zonder gene terugblikken op zijn periode als bankzitter in Amsterdam.

"Dan is het bijna vanzelfsprekend dat je wordt verhuurd. Dat is uiteindelijk vier keer gebeurd. In overleg, want ik was altijd degene die ja of nee moest zeggen", vertelt Scherpen bij Voetbal International. Zijn doorbraak volgde uiteindelijk bij Sturm Graz. "Ik dacht: Misschien ben ik dan uit de picture, maar het bleek top. Warme club, warme fans ook."

Scherpen speelt al jaren met nummer 37, ook in België. Dat heeft te maken met zijn broer, die overleden is. Nog altijd speelt hij een grote rol voor de keeper. "Vooral op momenten. Zijn verjaardag, met kerst. Maar ook bij de gesprekken met Ajax, de stap naar Brighton. Dat wil je zo graag met hem delen en dat zijn momenten die pijn doen."

Ondanks dat Scherpen atheïst is, gelooft hij in goddelijke interventie wanneer het zijn broer betreft. "Maar ik heb toch het gevoel dat hij af en toe van boven meekijkt. Accepteren kun je het nooit, maar je vindt een manier om ermee om te gaan, om er kracht uit te halen. Ik wil het alsnog voor hem doen, ook al maakt hij het niet meer mee. Dat heb ik hem beloofd."

Gerelateerd:
Julio Soler

'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'

0
Carlos Aalbers van NEC

Carlos Aalbers overtuigd van NEC: "Weinig niveauverschil met Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kjell Scherpen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd