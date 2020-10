Geschreven door Jessica Westdijk 09 okt 2020 om 16:10

Kjell Scherpen verliet na het seizoen 2018/2019 Emmen voor Ajax, of kan je beter zeggen Jong Ajax? De boomlange 20-jarige keeper zit nu al een gedurende tijd samen met Maarten Paes en Justin Bijlow bij Jong Oranje, maar donderdagavond mocht hij eindelijk zijn eerste officiële wedstrijd keepen.

Ajax1/Jong Ajax

Bij Ajax speelde Scherpen tot nu toe zijn duels bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar zit wel bij de officiële A-selectie. “In de afgelopen 2 jaar bij Ajax heb ik een gigantische ontwikkeling gemaakt. Mensen zien Jong Ajax als een stap terug, maar in de tussentijd heb ik twee stappen vooruit kunnen doen. Je traint elke dag met de geweldige spelers waardoor elke training weer een grote uitdaging is,” vertelt Scherpen. “Bij Ajax is er veel concurrentie en dat wist ik van tevoren al. Iedereen wil graag zijn debuut maken bij Ajax 1 en daar werk ik ook hard voor. Het is nu belangrijk dat ik wedstrijdfit blijf bij Jong Ajax en wanneer mijn moment komt, gaan we zien.”

Jong Oranje

De keepers bij Jong Oranje zijn al een lange tijd hetzelfde, maar dat betekent niet automatisch speelminuten. Paes en Bijlow hebben zich de afgelopen jaren regelmatig afgewisseld, maar na 324 dagen was Kjell Scherpen eindelijk weer aan de beurt. “Na zo’n lange tijd hoop je natuurlijk dat jezelf kan laten zien, maar dit soort wedstrijden moet je het doen met een paar terugspeelballen. Het is altijd een eer om voor je land uit te mogen komen en dat je dan natgeregend wordt maakt het niet minder mooi,” aldus Scherpen. De boomlange keeper had een paar oefenwedstrijden gespeeld, maar donderdagavond was het zijn eerste officiële wedstrijd. Jong Oranje staat er goed voor en is bijna zeker van een ticket voor het EK. Het lijkt erop dat Kjell Scherpen daar ook aanwezig zal zijn en daar kijkt de Drentenaar ook naar uit. “We spelen goede kwalificatiewedstrijden. Daar halen we vertrouwen uit en iedereen kijkt ernaar uit om naar een eindtoernooi te gaan.” Het EK zal voor iedereen een nieuwe ervaring zijn en dus zullen de jongens bij hun teamgenoten informatie moeten op doen.

Scherpen kan die informatie halen bij een keeper die op een eindtoernooi zijn beste kant liet zien van zichzelf. Dan hebben we het natuurlijk over zijn trainingspartner Maarten Stekenburg. De oudgediende is dit jaar terug gekeerd bij Ajax en daar is Scherpen heel blij mee. “Van Onana en alle andere keepers leer ik natuurlijk elke dag, maar hij heeft alles al meegemaakt. WK, avontuur in het buitenland en een lange tijd eerste keeper bij Ajax 1. Hij geeft mij veel tips en ik leer daar elke dag van en daar ben ik heel dankbaar voor.”