Geschreven door Jordi Smit 13 nov 2020 om 13:11

© Proshots

Ajax zit met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski met twee talentvolle keepers in zijn maag, die allebei graag bij Jong Ajax willen spelen. De twee doelmannen wisselen elkaar in de Keuken Kampioen Divisie dan ook af, al is dit voor beide mannen niet de ideale oplossing.

Oorspronkelijk was het plan dat Kotarski dit seizoen bij een andere club aan zijn minuten zou komen, maar het kwam uiteindelijk niet tot een huurtransfer. Dat was balen, ook voor Scherpen. “Voor ons beiden was het beter geweest als Dominik was verhuurd, want dan hadden we allebei een heel seizoen kunnen keepen”, vertelt Scherpen aan Ajax Life. Een verhuurperiode voor zichzelf was geen optie, benadrukt de sluitpost. “De trainers wilden me graag een jaar echt bij de club houden, om vol te kunnen investeren. Ik maakte afgelopen jaar al enorme stappen en van trainen op een hoog niveau word ik ook alleen maar beter. Het was dus het idee dat ik daarnaast een heel seizoen bij Jong Ajax ging keepen. Nu keep ik de helft, het is niet anders.”

Scherpen kwam in de zomer van 2019 over van FC Emmen, waar hij een uitstekend jaar kende in de Eredivisie. In Amsterdam keepte hij echter nog geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal, al hoopt hij dat dit moment snel komt. “Ik denk dat het volgend seizoen goed is wekelijks te spelen, het liefst natuurlijk bij Ajax. Hoe ik er dan voorsta, heeft ook met mijn ontwikkelingen dit seizoen te maken. Ik hoop dat ik mijn debuut kan maken, bijvoorbeeld in een bekerwedstrijd. Het is aan mij de trainers te overtuigen dat ze me ook op het allerhoogste niveau met een gerust hart kunnen opstellen.”