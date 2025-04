Schilder: "Bij Ajax was dat normaal, bij NAC was dat bijzonder"

Robbert Schilder noemt zijn overstap van Ajax naar NAC Breda in 2009 een 'bevrijding'. De voormalige speler kijkt terug op NAC Breda als de beste periode in zijn carrière. Hij beleefde met NAC een Europees avontuur en genoot ook buiten de lijnen.

"Toevallig heb ik gisteren die nieuwe documentaire over NAC gezien", doelt Robbert Schilder in een interview met BN DeStem op Als de machines draaien. "Anthony Lurling had het daarin over die bekerwedstrijd tegen Ajax (4-2 winst, red.). Toen zat ik bij Ajax op de bank. De sfeer was ongelooflijk en ik dacht: dat zou wel echt een mooie club voor mij zijn. Lekker vrijuit spelen en iedere week belangrijk zijn." Na twee verhuurperiodes aan Heracles Almelo vertrok Schilder naar NAC.

De voormalige voetballer kwam op een goed moment naar NAC. De club had namelijk de play-offs voor Europees voetbal gewonnen. Tijdens de uitwedstrijd tegen Villarreal werden ze 'gruwelijk weggespeeld'. "Dat was echt een heel goed team met een aantal Spaanse internationals. Maar die hele volksverhuizing van de supporters was geweldig. Dat was wel een hoogtepunt", vertelt hij.

NAC verloor met 6-1, maar Schilder hield wel een bijzonder aandenken aan het Europese duel over: het shirt van Santi Cazorla. "Al mijn shirts liggen eigenlijk op zolder, ik doe er niet echt iets mee", grijnst Schilder. "Ik was ook niet heel erg van het shirtje ruilen, maar als ik dan tegen een mooie club speelde... Cazorla is wel echt een bijzondere speler."

Schilder speelde al Europees toen hij daarvoor speelde bij Ajax en FC Twente, maar toch koestert hij deze herinneringen. "Het was voor mij aan het begin van mijn carrière een soort van normaal om Europees te spelen", legt hij uit. "Pas later in je carrière kom je erachter dat dat natuurlijk helemaal niet normaal is. Zeker voor NAC niet. Dat wist ik en merkte ik ook wel", aldus Schilder.