Schildkamp: "Als Ajax wordt afgeslacht, is het ook mijn schuld"

Vincent Schildkamp is een van de bekendste voetbalcommentatoren van Nederland. De afgelopen jaren is voor Schildkamp en zijn collega's duidelijk geworden dat de smaak van de kijker nogal verschilt.

"Mensen kunnen zich nu op veel meer plekken uiten", merkt Schildkamp op in gesprek met Voetbal International. "Snoeks kreeg veel kritiek tijdens het EK 2012, maar toen verloor Nederland ook alles. Daar ben je als commentator ook afhankelijk van. Als Ajax, Feyenoord, PSV of Oranje wordt afgeslacht, is het ook de schuld van de commentator."

Schildkamp gebruikt qua sociale media alleen nog maar X. "Maar daar ben ik passief gebruiker. Reageren ben ik al lang mee gestopt. Het interesseert me echt geen hol wat mensen ervan vinden. Ze hebben geen idee onder wat voor omstandigheden ik mijn werk doe. Ze weten niet of ik tegen een paal aan kijk, of dat ik in de bezemkast zit en een Griekse regisseur zijn goddelijke gang gaat. Ik weet ook niet of ze 16 of 86 jaar zijn en of ze verstand van voetbal hebben. Dus ik neem het per definitie gewoon niet serieus."