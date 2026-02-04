Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Schildkamp geïrriteerd door Ajax: "In alle opzichten wanbeleid"

Gijs Kila
Vincent Schildkamp
Vincent Schildkamp

Vincent Schildkamp kijkt met verbazing naar de manier waarop Ajax de winterse transferperiode heeft aangepakt. De club is al geruime tijd op zoek naar een opvolger van Jordan Henderson op het middenveld, maar slaagde er ook deze transferwindow niet in om een nieuwe controlerende middenvelder aan te trekken. Volgens de ESPN-commentator zit de frustratie vooral in de bestuurlijke keuzes die Ajax heeft gemaakt.

In de Transfer Deadlineshow van ESPN legde Schildkamp uit waar zijn onbegrip vandaan komt. "Het zit er meer in dat ik verbaasd ben over de manier waarop ze het hebben aangepakt met de technisch directeur." Hij doelt daarmee op de onduidelijkheid rond de rol van Jordi Cruijff. "We kregen ergens in december vorig jaar te horen dat Jordi Cruijff het zou gaan doen, maar dat de lopende zaken nog gedaan zouden worden door Marijn Beuker en Alex Kroes op de achtergrond. Dan hoor je een hele tijd niets en ineens zit Cruijff in de laatste dagen van de window in beeld."

Volgens Schildkamp is die gang van zaken tekenend voor het gebrek aan richting. In de weken voorafgaand aan Deadline Day passeerden volgens hem tal van namen de revue, maar geen enkele leidde tot een concrete versterking. Daarbij vindt hij dat Ajax zich structureel heeft verkeken op de haalbaarheid van bepaalde spelers. "Ik heb totaal onrealistische namen voorbij horen komen als Fred, Ugarte en Álvarez. Ik heb een stuk of tien namen voorbij horen komen, waarvan je door zeven of acht direct een streep kon zetten."

Ook de timing rondom Cruijff roept vragen op. Officieel begon hij op 1 februari bij Ajax, maar volgens verschillende berichten was hij al eerder betrokken bij transferzaken. Dat maakt de gekozen aanpak volgens Schildkamp alleen maar onbegrijpelijker. "Het gaat mij om dat hele idee dat Cruijff in de luwte zou beginnen, omdat anders die hele transferperiode aan hem zou kleven."

Die luwte was volgens hem echter snel verdwenen. "Vervolgens verschijnt hij één keer in beeld en moet hij alles bepalen daar." Schildkamp verwijst daarbij naar Cruijffs aanwezigheid bij de wedstrijd Excelsior - Ajax, op zijn eerste officiële werkdag. Het moment waarop de conclusies werden getrokken, noemt hij pijnlijk. "Dan kom je vijf uur voor het einde van de window tot de conclusie dat je het niet voor elkaar hebt gekregen om de belangrijkste positie - de zes - te versterken. Dat is in alle opzichten wanbeleid."

