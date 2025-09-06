Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Schildkamp tipt Heitinga: "Je moet hem op zijn beste plek zetten"

Max
bron: ESPN
Vincent Schildkamp
Vincent Schildkamp Foto: © BSR Agency

Vincent Schildkamp vindt het vreemd dat John Heitinga niet alle spelers op hun favoriete plek zet. De verslaggever verwacht dat Kasper Dolberg Wout Weghorst gaat aflossen in de punt van de aanval. 

Schildkamp ziet geen heil in Dolberg én Weghorst in de basis. "Dolberg is een centrumspits, dus daar moet je hem neerzetten. Dan moet je hopen dat hij gaat functioneren met de spelers om hem heen. De lat bij Ajax is wel heel laag komen te liggen als je Weghorst als je voetballende eerste spits gaat zien", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Ajax moet toch een voetballende eerste spits hebben?"

Zo stond aanwinst Oscar Gloukh de eerste wedstrijden bij Ajax op links, in plaats van in de as van het veld. "Er worden spelers gekocht die een bepaalde favoriete positie hebben. Dan is diegene nog niet binnen en dan is het: ja, maar hij kan ook daar spelen. Een aankoop moet je op zijn beste plek zetten", besluit Schildkamp.

John Heitinga Kasper Dolberg Wout Weghorst Oscar Gloukh
