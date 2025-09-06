Schildkamp tipt Heitinga: "Je moet hem op zijn beste plek zetten"

Schildkamp ziet geen heil in Dolberg én Weghorst in de basis. "Dolberg is een centrumspits, dus daar moet je hem neerzetten. Dan moet je hopen dat hij gaat functioneren met de spelers om hem heen. De lat bij Ajax is wel heel laag komen te liggen als je Weghorst als je voetballende eerste spits gaat zien", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Ajax moet toch een voetballende eerste spits hebben?"

Zo stond aanwinst Oscar Gloukh de eerste wedstrijden bij Ajax op links, in plaats van in de as van het veld. "Er worden spelers gekocht die een bepaalde favoriete positie hebben. Dan is diegene nog niet binnen en dan is het: ja, maar hij kan ook daar spelen. Een aankoop moet je op zijn beste plek zetten", besluit Schildkamp.