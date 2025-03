Schildkamp vergelijkt Hato: "Ik moest een beetje denken aan..."

Tijdens het 2-2 gelijkspel tussen Nederland en Spanje speelde Jorrel Hato een ongelukkige rol. Hij was betrokken bij de eerste tegengoal en kreeg in de tweede helft een rode kaart. Vincent Schildkamp analyseerde zijn optreden in VoetbalPraat van ESPN en had kritiek op de verdediging rondom Hato.

Schildkamp zei: "Hij werd niet geholpen door Van Dijk daar, vond ik. Die had drie/vier meter uit kunnen zakken om die bal te vragen en dan had hij het anders kunnen oplossen." Hij voegde eraan toe: "Hij is negentien jaar. Ik moest een beetje denken aan Matthijs de Ligt." De analist bracht hiermee de vergelijking met De Ligt, die in 2017 tegen Bulgarije een vergelijkbare fout maakte.

Schildkamp wees op de jonge leeftijd van Hato en benadrukte dat dergelijke fouten normaal zijn voor een 19-jarige. "Maar hij heeft toch ook in de wat serieuzere competities en interlands hiervoor goede wedstrijden gespeeld? Dit is toch meer uitzondering dan regel?" vervolgde Schildkamp. Hij sluit af met een verklaring over de snelheid van het spel: "Als je op een veel hogere handelingssnelheid moet functioneren, dan kan het er heel erg druistig uitzien als je net een aantal zaken verkeerd inschat."