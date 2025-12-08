Schimmelpenninck haalt uit naar ex van oud-Ajacied: "Dwangarbeid"

Matthijs de Ligt, de oud-Ajacied, zou zijn relatie met AnneKee Molenaar hebben beëindigd omdat haar "spiriwiri-gehalte" hem irriteerde, zo werd afgelopen zomer gemeld. Inmiddels wordt steeds duidelijker wat daarmee wordt bedoeld. Een fragment uit de podcast van AnneKee zorgt opnieuw voor veel kritiek, onder meer van opiniemaker Sander Schimmelpenninck.

In haar podcast Annie’s Alchemia ontvangt AnneKee auteur Charlotte Labee. Hoewel ze allebei Nederlands zijn, praten ze in het Engels om een internationaal publiek te bereiken. De aflevering gaat over het zenuwstelsel en het verschil tussen leven vanuit je hoofd of vanuit je lichaam en gevoel.

AnneKee vertelt dat ze zich lange tijd niet goed voelde en moeite had om zich kwetsbaar op te stellen. Toen ze dat uiteindelijk wel deed en open gesprekken voerde, merkte ze dat anderen met dezelfde gevoelens worstelden. Charlotte benadrukt dat echte verbinding ontstaat wanneer je contact maakt vanuit je authentieke zelf. Ze legt uit dat zo’n beschermend "schild" ooit nodig was om te overleven, maar dat je het moet durven loslaten om echte verbinding te ervaren.

"Zodra ik mijn muren liet vallen en die gesprekken durfde te voeren, bleek dat de wereld om me heen dacht: 'Ja, ik ook'", aldus AnneKee. Charlotte reageert: "Precies, dán ontstaat echte verbinding." AnneKee plaatste dit fragment op Instagram. Via zijn eigen Stories reageert Schimmelpenninck kritisch: "Dwangarbeid, nu." Ook onder de video klinkt stevige kritiek. Zo schrijft iemand: "Zelfs ik wil van haar scheiden en we zijn niet eens getrouwd." Een ander reageert: "Dit is precies de reden dat De Ligt van haar wil scheiden…" Een derde kijker schrijft: "Dit trek ik niet."

AnneKee startte dit jaar haar eigen merk: Annie’s Alchemia. Het is een combinatie van lifestyle, creativiteit en spiritualiteit en omvat een brede reeks producten en diensten, variërend van sieraden en kleding tot cosmetica, speelgoed, educatieve diensten en zelfs wetenschappelijke en elektrische producten. Bij het merk hoort ook een podcast.