Eriksen krijgt advies: "Ajax zou een juiste stap voor hem zijn"

De Deense middenvelder heeft dit seizoen niet altijd een basisplaats bij zijn huidige club en Schmeichel denkt dat een transfer naar Ajax de juiste keuze zou zijn. "Ik denk dat Ajax een juiste stap voor hem zou zijn", vertelt hij aan VoetbalPrimeur.

Volgens Schmeichel heeft Eriksen, die op het hoogste niveau heeft gespeeld, niet meer de energie om 90 minuten op en neer te rennen. "Hij is natuurlijk een middenvelder en om tot de top van de middenvelders in de Premier League te behoren, moet je negentig minuten lang op en neer kunnen rennen. Die energie heeft hij niet meer, dat is de natuur." Toch benadrukt Schmeichel dat Eriksen nog steeds een fantastische speler is die geweldige dingen op het veld laat zien.

Ook de situatie van Erik ten Hag komt ter sprake, de oud-Ajacied die dit seizoen werd ontslagen door Manchester United. Schmeichel toont medelijden met Ten Hag, die volgens hem onder moeilijke omstandigheden werkte. "Wanneer je manager bent van zo’n club, moet je je elftal goed laten spelen, maar je moet ook van bovenaf gesteund worden", legt Schmeichel uit. Hij voegt toe dat Ten Hag destijds niet de juiste steun kreeg en het moeilijk had in die omstandigheden.