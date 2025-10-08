AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Schokkende onthulling: 'Sommige stafleden Ajax liggen niet goed'

Arthur
bron: ESPN
Cristian Willaert
Cristian Willaert Foto: © Pro Shots

Binnen de technische staf van Ajax zouden enkele leden niet goed liggen bij de spelersgroep. Dit meldt ESPN-verslaggever Christian Willaert, naar aanleiding van de beslissing van de club om Fred Grim aan te stellen als extra assistent.

Aanvankelijk hoopte Ajax Theo Duivenvoorden, assistent-trainer bij De Graafschap, binnen te halen. "Hij heeft allerlei talenten die Ajax natuurlijk graag wilde halen." De Graafschap wilde Duivenvoorden echter niet laten gaan. Willaert licht toe: "Als je dan zo iemand zoekt en dichtbij huis kijkt, kom je bij Fred Grim uit."

Heitinga wilde een extra rechterhand, zoals dat in Engeland gebruikelijk is. "Dat zag hij bij West Ham en Liverpool, waardoor trainers heel veel aan anderen kunnen overlaten. Zo houd je meer tijd over voor andere dingen, zoals voorbereiding en individuele gesprekken met spelers."

Sjoerd Mossou plaatst vraagtekens bij de timing van de aanstelling. "Het ziet er nu uit als noodverband. Eerst wil je per se de assistent-trainer van De Graafschap hebben en vervolgens neem je iemand met een totaal ander profiel om maar de staf te versterken."

Volgens Willaert speelt er nog iets meer. "Sommige stafleden liggen niet goed bij alle spelers van Ajax. Er is gekeken of er geschoven kan worden met verantwoordelijkheden om te zorgen dat er minder contacten zijn die blijkbaar zo schuren. Dus er is wel iets meer aan de hand."

