2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

Scholes looft oud-Ajacied: "Hij was spijkerhard, f*cking geweldig"

Paul Scholes
Paul Scholes Foto: © Pro Shots

Paul Scholes en Nicky Butt hebben de loftrompet gestoken over voormalig Ajacied Jaap Stam. De verdediger verdiende als speler van PSV een transfer naar Manchester United, waar hij ploeggenoot werd van de twee Engelse middenvelders.

"Spijkerhard", is de eerste reactie van Scholes in een video-item van The Good, The Bad & The Football. "Ik heb veel met Jaap gespeeld, maar hij was... pff...", reageert Nicky Butt. Vervolgens krijgen de twee oud-spelers van Manchester United de vraag wie beter was: Nemanja Vidic of Jaap Stam. Scholes reageert het snelst. "Oh, Jaap."

"Hij was een beest", gaat Butt verder. "Een beest, maar ook razendsnel. Hij was niet verschrikkelijk goed aan de bal, maar wel oké. En verdedigend... je kwam hem gewoon niet voorbij." Scholes is ook laaiend enthousiast over de oud-Ajacied. "Voor ons was hij geweldig. Sommige centrale verdedigers willen geholpen worden door de middenvelders, maar hij niet. 'F*ck that'."

"Hij won wedstrijden voor ons, simpelweg omdat hij de ballen afpakte. Hij was f*cking geweldig", aldus Scholes. "Grappig: ik zat op de bank in de finale (FA Cup, red.) tegen Newcastle United", herinnert Butt vervolgens. "Het seizoen dat we de treble wonnen. Duncan Ferguson kwam in het veld en de trainer (Sir Alex Ferguson, red.) keek om zich heen en zag dat niemand hem aan zou kunnen. Dus toen was het: 'succes, Jaap'. Die twee gingen tegen elkaar tekeer."

Scholes stipt vervolgens het karakter van Stam aan. "Dat was het hem juist, want je zou nooit geloven dat het zo'n harde kerel was. Hij was rustig en verschrikkelijk aardig. Er zat totaal geen kwaad in hem. Maar op een voetbalveld... f*cking hell", aldus het icoon van Manchester United. 

Marciano Vink

Marciano Vink analyseert: "Daar heeft Ajax geen antwoord op"

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

Ajax historie & oud-spelers Jaap Stam
