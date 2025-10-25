Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Scholten waarschuwt: "Daarvoor heeft Ajax echt te veel kwaliteit"

Bjorn
bron: FC Twente
Dominique Scholten
Dominique Scholten Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Twente. Algemeen directeur Dominique Scholten van de Tukkers kijkt uit naar het treffen in Enschede.

"Een prachtig affiche", zegt Scholten op de officiële website van FC Twente. "FC Twente - Ajax heeft in de 60-jarige historie van FC Twente in de Eredivisie 58 veelal boeiende confrontaties opgeleverd. Alleen in de twee seizoenen dat we in de Eerste Divisie speelden was er geen FC Twente - Ajax."

"Van al die wedstrijden in respectievelijk Het Diekman, het Arke Stadion en De Grolsch Veste won FC Twente er 18, verloor het er 24 en werd 16 keer gelijkgespeeld", somt Scholten op. "Er waren wedstrijden met grote uitslagen, in 1968 won FC Twente met 5-1 en in 1985 werd met 1-8 verloren. Vorig seizoen werd het 2-2 door twee treffers van Michel Vlap."

De bestuurder is benieuwd hoe FC Twente het er zondag vanaf brengt. "Na het gelijke spel van afgelopen weekend in Nijmegen tegen NEC zal de ploeg van John van den Brom zondag tegen Ajax een goede uitslag willen boeken. Makkelijk zal dat niet gaan. Daarvoor heeft de ploeg uit de hoofdstad echt te veel kwaliteit. We gaan het zien zondag, iedereen in de club is er klaar voor. FC Twente - Ajax is altijd een wedstrijd om naar uit te kijken."

