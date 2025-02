Schöne (38) reageert: "Dan heb je er eigenlijk geen verstand van"

Lasse Schöne (38) gaat na dit seizoen als profvoetballer. De middenvelder van NEC, die in het verleden onder andere bij SC Heerenveen en Ajax speelde, is geen vaste waarde meer bij de club uit Nijmegen en ziet dat het tegenwoordig steeds meer om data draait.

"Het is tegenwoordig hoe hoger je springt en hoe sneller je loopt, hoe verder je komt", legt hij uit op de website van De Gelderlander. "Het zijn allemaal krachtige atleten geworden. Het draait om statistieken en meters maken. Als je niet genoeg gelopen hebt, heb je slecht gespeeld. Dan heb je er eigenlijk geen verstand van. Maar of de bal naar de goede kleur gaat, komt tegenwoordig op plek vijf", constateert Schöne.

"Dat vind ik heel jammer. De echte rasvoetballers verdwijnen langzaam. Ik ben opgegroeid in een tijd dat het niet uitmaakte of je 4 of 14 kilometer liep", blikt de routinier terug. "Als je het goed ziet, kun je ook ballen veroveren. Juist dan. Natuurlijk is voetbal veel sneller geworden, maar dat komt het niet altijd ten goede. Dat is mijn mening. Nee, ik ben geen fan van dit type spel", besluit de Deense spelmaker.